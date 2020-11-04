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الإيرادات تهبط بأرباح "متطورة" 35% في الربع الثالث

الشركة السعوديىة للصناعات المتطورة
الشركة السعودية للصناعات المتطورة
سوق السعودية

الإيرادات تهبط بأرباح "متطورة" 35% في الربع الثالث

خلال تسعة أشهر تراجعت أرباح الشركة 35.8% إلى 20.55 مليون ريال

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دبي - العربية.نت

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تراجع صافي ربح الشركة السعودية للصناعات المتطورة- "متطورة"، بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 34.8% في الربع الثالث من العام الجاري، ليصل إلى 7.5 مليون ريال، مقارنة بنحو 11.5 مليون ريال في الربع المماثل من 2019.

وارتفع صافي ربح "متطورة" بنسبة 59.6% خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنحو 4.7 مليون ريال في الربع الثاني من 2020.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، تراجع صافي ربح "متطورة" بعد الزكاة والضريبة بنسبة 35.8% ليصل إلى 20.55 مليون ريال، مقارنة بنحو 31.99 مليون ريال خلال الربع المماثل من 2019.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية- تداول، اليوم الأربعاء، إن تراجع صافي الربح في الربع الثالث من العام الجاري، على أساس سنوي، نتيجة انخفاض الإيرادات بسبب انخفاض حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة وتراجع توزيعات الأرباح المكتسبة بسبب الأوضاع الحالية نتيجة جائحة كورونا.

وأشارت إلى تأثر صافي الربح أيضا بسبب ارتفاع الزكاة التقديرية وانخفاض تكاليف التمويل وارتفاع الإيرادات الأخرى خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وتراجعت إيرادات الشركة إلى 9.6 مليون ريال في الربع الثالث من 2020، مقابل 13.6 مليون ريال في الربع المماثل من 2019، بتراجع 29.4%.

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