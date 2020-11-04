أعلنت شركة التأمين العربية التعاونية، اليوم الأربعاء، عن النتائج المالية الأولية للربع الثالث من العام الجاري، محققة أرباحا قبل الزكاة قدرها 5.3 مليون ريال، مقابل 16.2 مليون ريال خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويعود سبب تحقق صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنةً مع صافي الخسارة خلال الربع المماثل من العام السابق إلى الانخفاض في صافي المطالبات المحتملة واحتياطي عجز أقساط التأمين والمصاريف الإدارية والعمومية والارتفاع في صافي أقساط التأمين المكتسبة.

وخلال التسعة أشهر، بلغت أرباح الشركة 10.136 مليون ريال، مقابل 33.89 مليون ريال خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.

يعود سبب تحقق صافي الربح خلال تلك الفترة إلى الانخفاض في صافي المطالبات المحتملة ومخصص ديون مشكوك في تحصيلها والمصاريف الإدارية والعمومية والارتفاع في صافي أقساط التأمين المكتسبة.