  • مباشر
اللغة

التأمين العربية تتحول للربحية بالربع الثالث بـ 5.3 مليون ريال 

شركة التأمين العربية
شعار شركة التأمين العربية التعاونية
سوق السعودية

التأمين العربية تتحول للربحية بالربع الثالث بـ 5.3 مليون ريال 

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة التأمين العربية التعاونية، اليوم الأربعاء، عن النتائج المالية الأولية للربع الثالث من العام الجاري، محققة أرباحا قبل الزكاة قدرها 5.3 مليون ريال، مقابل 16.2 مليون ريال خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.

شي: واردات الصين التراكمية ستتجاوز 22 تريليون دولار اقتصاد اقتصاد الصين شي: واردات الصين التراكمية ستتجاوز 22 تريليون دولار

ويعود سبب تحقق صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنةً مع صافي الخسارة خلال الربع المماثل من العام السابق إلى الانخفاض في صافي المطالبات المحتملة واحتياطي عجز أقساط التأمين والمصاريف الإدارية والعمومية والارتفاع في صافي أقساط التأمين المكتسبة.

وخلال التسعة أشهر، بلغت أرباح الشركة 10.136 مليون ريال، مقابل 33.89 مليون ريال خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.

يعود سبب تحقق صافي الربح خلال تلك الفترة إلى الانخفاض في صافي المطالبات المحتملة ومخصص ديون مشكوك في تحصيلها والمصاريف الإدارية والعمومية والارتفاع في صافي أقساط التأمين المكتسبة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

تصريح مفاجئ من أوكسفورد: لقاح كورونا قد يطرح في ديسمبر تصريح مفاجئ من أوكسفورد: لقاح كورونا قد يطرح في ديسمبر
سد النهضة.. إثيوبيا تتعنت و سد النهضة.. إثيوبيا تتعنت و"تنتظر رئيس أميركا المقبل"

الأكثر قراءة

أول صورة من قريب لأحد المهاجمين في ليلة الرعب بفيينا أول صورة من قريب لأحد المهاجمين في ليلة الرعب بفيينا
أصل كورونا ثانية.. عالمة صينية شهيرة تفجر زوبعة أصل كورونا ثانية.. عالمة صينية شهيرة تفجر زوبعة
السعودية تعتمد نظاماً جديداً لعقود العمل.. حرية التنقل والخروج والعودة السعودية تعتمد نظاماً جديداً لعقود العمل.. حرية التنقل والخروج والعودة
ملياردير عربي يدير ثروته بنفسه بعد فشل البنوك في إقناعه بعوائدها ملياردير عربي يدير ثروته بنفسه بعد فشل البنوك في إقناعه بعوائدها
حتى الآن.. كم حصد المرشحان في المجمع الانتخابي؟ حتى الآن.. كم حصد المرشحان في المجمع الانتخابي؟
مرافق مهاجم نيس يفجر مفاجأة.. عن فترة الحجر في إيطاليا مرافق مهاجم نيس يفجر مفاجأة.. عن فترة الحجر في إيطاليا

قبل أن تذهب

الانتخابات الأصعب في تاريخ أميركا.. لماذا؟
الانتخابات الأصعب في تاريخ أميركا.. لماذا؟

اكتشف المزيد