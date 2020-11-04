تحولت شركة التأمين العربية التعاونية "التأمين العربية" للربحية لتسجل صافي أرباح فصلية بـ 5.3 مليون ريال قبل الزكاة، مقابل 16.21 مليون ريال خسائر صافية قبل الزكاة في الربع الثالث من عام 2019.

وقالت الشركة إن سبب تحقق صافي الربح يعود إلى الانخفاض في صافي المطالبات المتحملة، واحتياطي عجز أقساط التأمين، والمصاريف الإدارية والعمومية، والارتفاع في صافي أقساط التأمين المكتسبة.

وتحولت "التأمين العربية" إلى الربحية بصافي 10.14 مليون ريال قبل الزكاة خلال 9 أشهر، مقابل 33.89 مليون ريال خسائر في الفترة المماثلة من عام 2019.

وفيما يخص خسائر الشركة المتراكمة، واصلت تراجعها بنهاية سبتمبر 2020 إلى 45.1 مليون ريال، تمثل 17% من رأس المال البالغ 265 مليون ريال، مقابل 48.4 مليون ريال بنهاية يونيو الماضي، كانت تمثل 18.3% من رأس المال.