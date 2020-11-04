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"بنيان ريت" يوزع أرباحاً نقدية على مالكي الوحدات بـ 45 مليون ريال

شركة السعودي الفرنسي كابيتال
شركة السعودي الفرنسي كابيتال
سوق السعودية

"بنيان ريت" يوزع أرباحاً نقدية على مالكي الوحدات بـ 45 مليون ريال

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العربية.نت

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أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، اليوم الأربعاء، عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق "بنيان ريت" بنسبة 2.76% من سعر الطرح الأولي بما يعادل 0.276 ريال عن كل وحدة عن الفترة من 1 مايو- أيار 2020 حتى 31 أكتوبر- تشرين الأول 2020.

وأوضحت الشركة في بيان على السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، أن إجمالي الأرباح الموزعة بلغ نحو 45 مليون ريال، كما يبلغ عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 162.9 مليون وحدة فيما يصل رأس مال الصندوق نحو 1.628 مليار ريال.

وأضافت الشركة أن نسبة التوزيع تبلغ 2.73% من صافي قيمة الأصول، كما في تاريخ 30 يونيو/حزيران 2020، مبينة أنه سيتم دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

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