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العبداللطيف تسجل خسائر 12.2 مليون ريال في الربع الثالث

شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي
شعار شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي
سوق السعودية

العبداللطيف تسجل خسائر 12.2 مليون ريال في الربع الثالث

الخسائر تعود إلى زيادة مصاريف البيع والتسويق رغم انخفاض المبيعات

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دبي - العربية.نت

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تحولت شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي- العبداللطيف إلى خسارة قدرها 12.12 مليون ريال في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بصافي ربح نحو 2.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وتراجع صافي خسارة الشركة في الربع الثالث من 2020 بنسبة 7%، مقارنة بصافي خسائر نحو 13.03 مليون ريال في الربع الثاني من العام الجاري.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، تحولت الشركة لخسارة قدرها 32.9 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح بلغ 9.7 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية- تداول، اليوم الأربعاء، إن التحول للخسارة في الربع الثالث من 2020، مقارنة بالربع المماثل من 2019، جاء بسبب انخفاض المبيعات نتيجة تراجع الطلب على المنتجات، وارتفاع تكلفة المبيعات منسوبة إلى المبيعات، وذلك لانخفاض الطاقة الإنتاجية المستغلة.

وأضافت أن التحول للخسارة جاء أيضا بسبب زيادة مصاريف البيع والتسويق رغم انخفاض المبيعات وذلك لزيادة تكلفة العينات وللتغير الهامشي في تكلفة التصدير، والزيادة في مخصص الزكاة الشرعية، بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات الأخرى.

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