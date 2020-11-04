أظهرت النتائج المالية الأولية للشركة السعودية للطباعة والتغليف "طباعة وتغليف" تحقيقها تراجعا في صافي أرباحها خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 33% على أساس سنوي.

ووفقاً للبيانات المالية الأولية للشركة اليوم الأربعاء، بلغ صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة نحو 1.82 مليون ريال، مقابل 2.71 مليون ريال عن الربع ذاته من العام الماضي.

وأرجعت الشركة السبب الرئيس في انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى الانخفاض في الإيرادات بسبب جائحة كورونا - كوفيد 19، بالإضافة إلى تكوين مخصص إضافي لمواجهة الخسائر الائتمانية المتوقعة للذمم المدينة.

وتراجعت إيرادات الشركة بنسبة 19% خلال الربع الثالث إلى 204.45 مليون ريال مقابل 252.51 مليون ريال عن الربع ذاته من العام الماضي.

أما على مستوى أرباح الشركة خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، فقد تكبدت خسارة بقيمة 11.6 مليون ريال مقابل 34 مليون ريال خسارة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.