تعتزم شركة ريدان الغذائية - ريدان افتتاح فرع الامتياز التجاري (الفرانشايز) الكائن بمدينة الطائف على شارع شهار العام مساء اليوم الأربعاء، ضمن عقدين وقعتهما في يناير الماضي مع مؤسسة برج البندقية للحلويات التجارية.

وقالت "ريدان" في بيان للسوق المالية السعودية- تداول، إن نسبة الإنجاز المتحقق في المشروع بلغت 100%.

وقعت ريدان الغذائية عقدين مع مؤسسة برج البندقية للحلويات التجارية، في يناير الماضي، نص على منح أحقية الامتياز التجاري، بقيمة 30 ألف دولار رسوم الامتياز التجاري لفرع ريدان، بالإضافة إلى نسبة من المبيعات، وتبلغ مدة الاتفاقية 5 سنوات.

وذكرت ريدان حينئذ، أنه بإبرام هذه الاتفاقيتين يزداد توسع وانتشار سلسلة فروع شركة ريدان الغذائية في مناطق المملكة وفي القريب العاجل سوف نشهد توسعات في مناطق أخرى داخل المملكة وخارجها.