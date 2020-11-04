أعلنت شركة عطاء التعليمية، اليوم الأربعاء، عن توقيع عقد إيجار مع شركة تطوير للمباني.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن عقد الإيجار لمبنى مجمع تعليمي مكتمل على مساحة قدرها 11.557 متر مربع في مدينة الرياض بحي الورود ولمدة 35 سنة وبقيمة إجمالية 98.36 مليون ريال، وقيمة إيجارية سنوية بقيمة 2.85 مليون ريال.

ويأتي هذا الإيجار ضمن خطة الشركة لنقل مدارسها الخاضعة لبرنامج "تدرج" إلى مبان تعليمية نموذجية، إضافة إلى زيادة الطاقة الاستعابية للطلاب وفق استراتيجية الشركة للتوسع.

وأوضحت أن الأثر المالي سيظهر في النصف الآخر من السنة المالية للشركة والمنتهية في تاريخ 31 يوليو 2021.