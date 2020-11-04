  • مباشر
اللغة

عطاء التعليمية توقع عقد إيجار بـ 98.36 مليون ريال مع تطوير للمباني 

عطاء التعليمية
شعار شركة عطاء التعليمية
سوق السعودية

عطاء التعليمية توقع عقد إيجار بـ 98.36 مليون ريال مع تطوير للمباني 

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة عطاء التعليمية، اليوم الأربعاء، عن توقيع عقد إيجار مع شركة تطوير للمباني.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن عقد الإيجار لمبنى مجمع تعليمي مكتمل على مساحة قدرها 11.557 متر مربع في مدينة الرياض بحي الورود ولمدة 35 سنة وبقيمة إجمالية 98.36 مليون ريال، وقيمة إيجارية سنوية بقيمة 2.85 مليون ريال.

ويأتي هذا الإيجار ضمن خطة الشركة لنقل مدارسها الخاضعة لبرنامج "تدرج" إلى مبان تعليمية نموذجية، إضافة إلى زيادة الطاقة الاستعابية للطلاب وفق استراتيجية الشركة للتوسع.

وأوضحت أن الأثر المالي سيظهر في النصف الآخر من السنة المالية للشركة والمنتهية في تاريخ 31 يوليو 2021.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

تصريح مفاجئ من أوكسفورد: لقاح كورونا قد يطرح في ديسمبر تصريح مفاجئ من أوكسفورد: لقاح كورونا قد يطرح في ديسمبر
سد النهضة.. إثيوبيا تتعنت و سد النهضة.. إثيوبيا تتعنت و"تنتظر رئيس أميركا المقبل"

الأكثر قراءة

أول صورة من قريب لأحد المهاجمين في ليلة الرعب بفيينا أول صورة من قريب لأحد المهاجمين في ليلة الرعب بفيينا
أصل كورونا ثانية.. عالمة صينية شهيرة تفجر زوبعة أصل كورونا ثانية.. عالمة صينية شهيرة تفجر زوبعة
السعودية تعتمد نظاماً جديداً لعقود العمل.. حرية التنقل والخروج والعودة السعودية تعتمد نظاماً جديداً لعقود العمل.. حرية التنقل والخروج والعودة
ملياردير عربي يدير ثروته بنفسه بعد فشل البنوك في إقناعه بعوائدها ملياردير عربي يدير ثروته بنفسه بعد فشل البنوك في إقناعه بعوائدها
تحرك عسكري في إثيوبيا.. وأبي يتحدث عن تحرك عسكري في إثيوبيا.. وأبي يتحدث عن "خط أحمر"
حتى الآن.. كم حصد المرشحان في المجمع الانتخابي؟ حتى الآن.. كم حصد المرشحان في المجمع الانتخابي؟

قبل أن تذهب

الانتخابات الأصعب في تاريخ أميركا.. لماذا؟
الانتخابات الأصعب في تاريخ أميركا.. لماذا؟

اكتشف المزيد