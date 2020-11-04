تحولت شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، لتحقيق صافي ربح بلغ 6.47 مليون ريال في الربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي خسارة 92.04 مليون ريال في الربع المماثل من 2019.

وكانت معادن قد تكبدت خسائر بلغت قيمتها 434.15 مليون ريال في الربع الثاني من 2020.

وقالت "معادن"، في بيان للسوق المالية السعودية- تداول، اليوم الأربعاء، إن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى الارتفاع في متوسط الأسعار المحققة للذهب والأمونيا بالرغم من الانخفاض في متوسط الأسعار المحققة من باقي المنتجات.

وأضافت يعود كذلك إلى زيادة الكميات المبيعة لكافة المنتجات ماعدا الألومينا والذهب، بالإضافة إلى زيادة الحصة في صافي الربح في المشاريع المشتركة، وبالمقابل انخفض الدخل من ودائع لأجل وزادت المصاريف الأخرى.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفعت خسائر "معادن" بنسبة 68.7% لتصل إلى 780.9 مليون ريال، مقابل 462.9 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام 2019.