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"نادك" توقع مذكرة لبناء وتشغيل محمية زراعية بمساحة 60 ألف متر

نادك
نادك
سوق السعودية

"نادك" توقع مذكرة لبناء وتشغيل محمية زراعية بمساحة 60 ألف متر

بغرض إنتاج وتوريد الخضروات والفواكه الطازجة عالية الجودة

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دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية- نادك عن توقيع مذكرة تفاهم للتعاون مع شركة بيور هارفست للمزارع الذكية لبناء وتشغيل ما يقرب من 6 هكتارات (60,000 متر مربع) كمرحلة أولى من البيوت المحمية الزراعية ذات التقنية العالية داخل مدينة نادك في حرض.

وقالت "نادك" في بيان للسوق المالية السعودية- تداول، إن المزرعة بغرض إنتاج وتوريد الخضراوات والفواكه الطازجة عالية الجودة إلى السوق السعودية.

وأضافت أن المذكرة مدتها 150 يوما من تاريخ توقيعها، وسيتم الإعلان عن الأثر المالي عند توقيع الاتفاقية النهائية.

كانت شركة نادك قد أعلنت في وقت سابق عن توجيه مجلس إدارتها بدراسة توسع الشركة في عدد من الأنشطة الغذائية والتأكيد على استمرارية مساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي بتقديم منتجاتها الغذائية.

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