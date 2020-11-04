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"السعودية للتموين" تتحول للخسائر بتكبدها 106 ملايين ريال بالربع الثالث

السعودية للتموين
الخطوط السعودية للتموين
سوق السعودية

"السعودية للتموين" تتحول للخسائر بتكبدها 106 ملايين ريال بالربع الثالث

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

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تحولت الخطوط السعودية للتموين "التموين" للخسائر بعد تكبدها 106.5 مليون ريال في الربع الثالث، مقابل أرباح قدرها 142 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأرجعت الشركة السبب الرئيسي لانخفاض صافي الربح إلى تعطل العمليات التجارية بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد -19) وتفشيه، ما أدى إلى انخفاض المبيعات بنسبة 73.5%، إضافة لارتفاع مخصص الديون المشكوك في تحصيلها مقابل الذمم المدينة بمبلغ 3.4 مليون في حين أن التكاليف الثابتة لم تتغير.

وعلى مستوى أرباح الشركة خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، فقد بلغت الخسائر بعد الضريبة والزكاة نحو 234.7 مليون ريال، مقابل أرباح قدرها 362.6 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي.

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وبلغت الخسائر المتراكمة للشركة نحو 215.8 مليون ريال، لتمثل نحو 26.3% من إجمالي رأسمال الشركة البالغ 820 مليون ريال.

وخلال النصف الأول من العام، تكبدت التموين خسائر 128.2 مليون ريال، مقابل أرباح 220.6 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

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