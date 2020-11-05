تحولت مجموعة "سوسيته جنرال" للربحية في الربع الثالث من العام، بعدما تكبدت أسوأ خسائر منذ 12 عاما في الربع السابق، ولتسجل أرباحا قدرها 860 مليون يورو.

وجاءت الأرباح الفصلية نحو ضعف توقعات المحللين. فيما دعم نتائج البنك إيرادات تداولات الأسهم التي تضاعفت أربع مرات خلال الربع الثالث.

كما خفض البنك مخصصات الخسائر لتبلغ 520 مليون يورو.

ويسعى البنك الفرنسي إلى تخفيض الإنفاق بـ450 مليون يورو حتى عام 2023، ودمج عمليات التجزئة المصرفية مع شركته التابعة Credit du Nord في إطار خطة لإعادة الهيكلة.