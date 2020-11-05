  • مباشر
اللغة

"سوسيتيه جنرال" يتحول للربحية بعد أسوأ خسائر من الأزمة المالية

THUMBNAIL_ ارتفاع أرباح سوسيته جنرال
بنك "سوسيته جنرال"
اقتصاد فرنسا

"سوسيتيه جنرال" يتحول للربحية بعد أسوأ خسائر من الأزمة المالية

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تحولت مجموعة "سوسيته جنرال" للربحية في الربع الثالث من العام، بعدما تكبدت أسوأ خسائر منذ 12 عاما في الربع السابق، ولتسجل أرباحا قدرها 860 مليون يورو.

وجاءت الأرباح الفصلية نحو ضعف توقعات المحللين. فيما دعم نتائج البنك إيرادات تداولات الأسهم التي تضاعفت أربع مرات خلال الربع الثالث.

كما خفض البنك مخصصات الخسائر لتبلغ 520 مليون يورو.

ويسعى البنك الفرنسي إلى تخفيض الإنفاق بـ450 مليون يورو حتى عام 2023، ودمج عمليات التجزئة المصرفية مع شركته التابعة Credit du Nord في إطار خطة لإعادة الهيكلة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

ريم مصطفى للعربية.نت: انتظروني مع أحمد السقا في العنكبوت  ريم مصطفى للعربية.نت: انتظروني مع أحمد السقا في العنكبوت 
هكذا حددت المحكمة العليا رئيس أميركا عام 2000 هكذا حددت المحكمة العليا رئيس أميركا عام 2000

الأكثر قراءة

بعد اعتذار والده.. فيديو مؤسف جديد لابن القاضي المصري بعد اعتذار والده.. فيديو مؤسف جديد لابن القاضي المصري
السعودية تعتمد نظاماً جديداً لعقود العمل.. حرية التنقل والخروج والعودة السعودية تعتمد نظاماً جديداً لعقود العمل.. حرية التنقل والخروج والعودة
تحرك عسكري في إثيوبيا.. وأبي يتحدث عن تحرك عسكري في إثيوبيا.. وأبي يتحدث عن "خط أحمر"
رئيس وزراء أوروبي يستبق النتائج.. ويهنئ ترمب رئيس وزراء أوروبي يستبق النتائج.. ويهنئ ترمب
تصريح مفاجئ من أوكسفورد: لقاح كورونا قد يطرح في ديسمبر تصريح مفاجئ من أوكسفورد: لقاح كورونا قد يطرح في ديسمبر
فنانة مصرية تعلن إصابتها بكورونا.. فنانة مصرية تعلن إصابتها بكورونا.. "بموت حرفياً ساعدوني"

قبل أن تذهب

الانتخابات الأصعب في تاريخ أميركا.. لماذا؟
الانتخابات الأصعب في تاريخ أميركا.. لماذا؟

اكتشف المزيد