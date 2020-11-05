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من هو "فيليب غاس" الذي تم تعيينه رئيساً تنفيذياً لـ"القدية"؟

القدية

من هو "فيليب غاس" الذي تم تعيينه رئيساً تنفيذياً لـ"القدية"؟

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الرياض – العربية.نت

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أعلنت شركة القدية للاستثمار، تعيين فيليب غاس رئيسا تنفيذيا جديدا بدءا من الـ 29 نوفمبر الجاري بديلا لمايكل رينينجر.

وأوضحت "القدية" أن فيليب غاس يمثل إضافة جديدة ومتميزة لفريق العمل مع تواصل التحضيرات للافتتاح الكبير المرتقب للقدية التي ستكون عاصمة الترفيه والرياضة والفنون في المملكة.

لدى فيليب خبرة اكتسبها بعد أن قضى فترة 30 عاماً مع شركة والت ديزني، حيث كان آخر منصب شغله فيها هو منصب الرئيس والمدير الإداري لوجهات والت ديزني الترفيهية في اليابان، وديزني لاند الدولية.

وقبل توليه لهذا المنصب، قضى فيليب 7 سنوات في منصب الرئيس التنفيذي ليورو ديزني إس سي إيه، أول وجهة سياحية في أوروبا، ومن ثم قاد بنجاح عملية افتتاح مدينة ألعاب ديزني في شنغهاي، وهي أول مدينة ألعاب لشركة والت ديزني في الصين القارية، وأكبر الاستثمارات الدولية للشركة حتى الآن.

وسيأتي غاس خلفاً لمايكل رينينجر، الرئيس التنفيذي المؤسس، الذي سيقوم خلال فترة انتقالية محددة بتسليم مهامه وتقديم المشورة للشركة قبل مغادرتها، بعد أن قضى فيها نحو 3 سنوات من التفاني في الخدمة والإشراف على العديد من المشاريع الرئيسية البارزة. وكان لمهارات رينينجر في ريادة الأعمال دور جوهري في وضع حجر الأساس للشركة، كما أنه نجح خلال السنوات الثلاث الماضية في تشكيل فرق عاملة على مشاريع الشركة تحضيراً لخطط التحوّل المرسومة للمستقبل.

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