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تراجع أرباح "السعودي الفرنسي" الفصلية 62% لـ333 مليون ريال

البنك السعودي الفرنسي
البنك السعودي الفرنسي
بنوك السعودية

تراجع أرباح "السعودي الفرنسي" الفصلية 62% لـ333 مليون ريال

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العربية.نت

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تراجع صافي ربح البنك السعودي الفرنسي بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 62.2% في الربع الثالث من 2020، لتصل إلى 333 مليون ريال، مقارنة بنحو 880 مليون ريال في الربع المماثل من العام 2019.

وتراجع صافي ربح البنك بنسبة 23.8% في الربع الثالث من 2020، مقارنة بصافي ربح نحو 437 مليون ريال في الربع الثاني من العام الجاري.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، تراجع صافي ربح البنك السعودي الفرنسي بنسبة 44.2% ليصل إلى 1.45 مليار ريال، مقارنة بنحو 2.6 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقال البنك في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، إن السبب الرئيسي في انخفاض صافي الربح بالربع الثالث من العام الجاري، على أساس سنوي، هو ارتفاع إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 71.69%، ومع ذلك ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 0.75%.

وأرجع البنك الزيادة في إجمالي المصاريف التشغيلية بشكل رئيسي إلى ارتفاع مخصص خسائر الائتمان، ومصاريف تشغيلية وعمومية وإدارية أخرى، بالإضافة إلى رواتب ومصاريف الموظفين، والذي قابله جزئيًا عكس انخفاض قيمة الاستثمارات والموجودات المالية الأخرى.

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