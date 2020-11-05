  • مباشر
اللغة

الأسد يتملص: أزمتنا سببها مليارات محتجزة في بنوك لبنان!

التايمز: تبعات قانون قيصر على الاقتصاد السوري ستكون مدمرة
بشار الأسد يرمي بثقل أزمة بلاده على لبنان
سوريا والأسد

الأسد يتملص: أزمتنا سببها مليارات محتجزة في بنوك لبنان!

مصرفيون يقولون إن شركات واجهة سورية تلتف على العقوبات عبر المصارف اللبنانية

متابع الغاء المتابعة

عمان – رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال الرئيس السوري، بشار الأسد، إن ودائع بمليارات الدولارات لسوريين محتجزة في القطاع المالي اللبناني، بعد أزمة مالية كبيرة يدعي أنها سبب رئيسي وراء الأزمة الاقتصادية السورية المتفاقمة.

وتفرض البنوك اللبنانية، التي تخشى نزوح رؤوس الأموال وتصارع أزمة حادة في العملات الصعبة، ضوابط صارمة على السحب وعلى تحويل الأموال للخارج منذ العام الماضي، الأمر الذي أثار غضب المودعين المحليين والأجانب العاجزين عن الوصول إلى مدخراتهم.

وقال الأسد إن ما بين 20 مليار و42 مليار من الودائع ربما فقدت في القطاع المصرفي، الذي كان نشطا والذي كان لديه ودائع بالعملة الصعبة تزيد عن 170 مليار دولار.

وعلى حد تعبيره "هذا الرقم بالنسبة لاقتصاد سوريا رقم مخيف".

كيف تتعامل البنوك اللبنانية العاملة في سوريا مع قانون قيصر؟ نبض السوق كيف تتعامل البنوك اللبنانية العاملة في سوريا مع قانون قيصر؟

وأضاف الأسد، الذي كان يتحدث أثناء جولة في معرض تجاري أذيعت على وسائل الإعلام الرسمية، "الأموال إللي أخدوها وحطوها في لبنان ودفعنا الثمن وهذا هو جوهر المشكلة إللي ما حدا بحكي فيه".

إلى ذلك، يقول رجال أعمال سوريون إن الضوابط الصارمة التي يفرضها لبنان على السحب حجزت مئات ملايين الدولارات التي كانت تستخدم لاستيراد السلع الأساسية من نفط وبضائع إلى سوريا.

شركات واجهة سورية تلتف على العقوبات عبر بنوك لبنان

كما يشير مصرفيون ورجال أعمال إلى أن كثيرا من شركات الواجهة السورية كانت تلتف على العقوبات الغربية باستخدام النظام المصرفي اللبناني لاستيراد البضائع غير المسموح بها إلى سوريا برا.

وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية العشرات من هذه الشركات على القائمة السوداء.

وقال الأسد إن الأعباء الاقتصادية الحالية ليس سببها قانون قيصر، أقصى عقوبات أميركية تفرض على دمشق إلى الآن، والذي بدأ سريانه في يونيو حزيران الماضي.

وتابع قائلا "الأزمة الحالية بدأت قبل قانون قيصر وبدأت بعد الحصار بسنوات.. هي المصاري اللي راحت (في البنوك اللبنانية)".

وتلقي السلطات السورية باللائمة على العقوبات الغربية في الصعوبات الواسعة النطاق بين المواطنين العاديين، حيث أدى انهيار العملة منذ بداية العام إلى ارتفاع الأسعار ومعاناة المواطنين من أجل الحصول على الخبز والإمدادات الأساسية.

وواجهت الحكومة في الشهر الماضي نقصا حادا في الوقود وأجبرت على رفع أسعار الخبز مع تقلص مخزون القمح، مما يفاقم حالة السخط بين السكان المرهقين من حرب مستمرة منذ عشر سنوات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

خطر يهدد مدن شرق المتوسط ويرفع وفياتها.. ما هو؟ خطر يهدد مدن شرق المتوسط ويرفع وفياتها.. ما هو؟
تصريح مفاجئ من أوكسفورد: لقاح كورونا قد يطرح في ديسمبر تصريح مفاجئ من أوكسفورد: لقاح كورونا قد يطرح في ديسمبر

الأكثر قراءة

السعودية تعتمد نظاماً جديداً لعقود العمل.. حرية التنقل والخروج والعودة السعودية تعتمد نظاماً جديداً لعقود العمل.. حرية التنقل والخروج والعودة
بعد اعتذار والده.. فيديو مؤسف جديد لابن القاضي المصري بعد اعتذار والده.. فيديو مؤسف جديد لابن القاضي المصري
تحرك عسكري في إثيوبيا.. وأبي يتحدث عن تحرك عسكري في إثيوبيا.. وأبي يتحدث عن "خط أحمر"
رئيس وزراء أوروبي يستبق النتائج.. ويهنئ ترمب رئيس وزراء أوروبي يستبق النتائج.. ويهنئ ترمب
تصريح مفاجئ من أوكسفورد: لقاح كورونا قد يطرح في ديسمبر تصريح مفاجئ من أوكسفورد: لقاح كورونا قد يطرح في ديسمبر
فنانة مصرية تعلن إصابتها بكورونا.. فنانة مصرية تعلن إصابتها بكورونا.. "بموت حرفياً ساعدوني"

قبل أن تذهب

الانتخابات الأصعب في تاريخ أميركا.. لماذا؟
الانتخابات الأصعب في تاريخ أميركا.. لماذا؟

اكتشف المزيد