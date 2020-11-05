أعلنت شركة أسمنت المنطقة الشمالية، اليوم الخميس، عن النتائج المالية الأولية للربع الأول من العام الجاري، محققة تراجعاً في صافي الربح قدره 18.3%.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن صافي أرباحها بلغ 21.4 مليون ريال مقابل 26.23 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي إلى انخفاض كمية المبيعات وزيادة مخصص الزكاة ومخصص ضريبة الدخل، وفقا للشركة.

وخلال التسعة أشهر الأولى، ارتفعت صافي أرباح الشركة بنسبة 13% إلى 63.091 مليون ريال.

يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال التسعة أشهر إلى ارتفاع المبيعات خلال الربع الأول من العام الحالي وانخفاض تكاليف التمويل وارتفاع نسبة العائد من الاستثمارات الخارجية، وذلك على الرغم من ارتفاع مخصص الزكاة، وفقا للشركة.