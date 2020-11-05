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أرباح "أكسا التعاونية" تقفز 147%لـ56 مليون ريال بالربع الثالث

أكسا للتأمين التعاوني
أكسا للتأمين التعاوني
سوق السعودية

أرباح "أكسا التعاونية" تقفز 147%لـ56 مليون ريال بالربع الثالث

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

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ارتفع صافي ربح شركة أكسا للتأمين التعاوني- أكسا التعاونية، قبل الزكاة بنسبة 146.8% في الربع الثالث من العام الجاري، لتصل إلى 55.65 مليون ريال، مقارنة بنحو 22.5 مليون ريال في الربع المماثل من 2019.

وارتفع صافي ربح "أكسا التعاونية" بنسبة 59% في الربع الثالث من 2020، مقارنة بصافي ربح 34.99 مليون ريال في الربع الثاني من 2020.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفع صافي ربح الشركة بنسبة 57.7% ليصل إلى 125.96 مليون ريال، مقارنة بنحو 78.85 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

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وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية- تداول، اليوم الخميس، إن الزيادة في صافي الربح قبل الزكاة في الربع الثالث من العام الجاري، على أساس سنوي، بمبلغ 33.1 مليون ريال تعود إلى التحسن الكلي في نتائج التأمين للشركة التي ارتفعت من 11.07 مليون ريال سعودي في الربع السابق إلى 45.6 مليون ريال سعودي في الربع الحالي.

وأضافت أن ذلك بسبب التحسن في نسبة الخسارة بشكل رئيسي في قطاعي المركبات والرعاية الصحية، بالإضافة إلى ذلك، ساهم الارتفاع الإجمالي في دخل الاستثمار بمبلغ 2.02 مليون ريال (حملة الوثائق والمساهمين مجتمعين) في زيادة صافي الربح قبل الزكاة والضريبة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق

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