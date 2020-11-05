أعلنت شركة الأندلس العقارية، اليوم الخميس، عن النتائج المالية الأولية للربع الثالث من العام الجاري، محققة تراجعا في صافي الربح قدره 78.5%.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن صافي أرباحها بلغت 3.13 مليون ريال، مقابل 14.59 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت الشركة إلى أن صافي أرباحها خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، بلغت 8.89 مليون ريال، مقابل 49.99 مليون ريال بتراجع بلغت نسبته 82.216%.

يعود السبب في انخفاض صافي الدخل للربع الحالي، وفقا للشركة، إلى انخفاض الإيرادات نتيجة تكوين مخصصات خصومات لمستأجري المولات والمراكز التجارية خلال الربع الحالي بسبب تداعيات جائحة فيروس كرونا المستجد (كوفيد 19) الأمر الذي أدى إلى انخفاض مجمل الربح.

وعزت أيضا ذلك إلى انخفاض حصة الشركة في أرباح الشركات الزميلة نتيجة تكوين مخصصات خصومات للمستأجرين في المولات والمراكز التجارية التابعة لها، وتسجيل خسارة انخفاض في القيمة لبعض العقارات الاستثمارية.

وأرجعت التراجع في الأرباح إلى ارتفاع تكلفة التمويل، مقارنة بالربع المماثل نتيجة تمويل الاستحواذ على مبنى مكتبي جديد في مدينة الرياض.