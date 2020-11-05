تراجع صافي ربح المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي- المجموعة السعودية، بنسبة 46.9% في الربع الثالث من العام الجاري، ليصل إلى 85 مليون ريال، مقارنة بنحو 160 مليون ريال في الربع المماثل من 2019.

وكانت الشركة تكبدت خسارة نحو 55 مليون ريال في الربع الثاني من العام الجاري.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، تحولت الشركة لخسارة نحو 143 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح 544 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية- تداول، اليوم الخميس، إن سبب انخفاض صافي الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى انخفاض حصة المجموعة في أرباح المشاريع المدارة بصورة مشتركة لتبلغ للربع الحالي 31 مليون ريال، مقابل 83 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، للانخفاض الحاد في أسعار المنتجات، نتيجة لتأثر الاقتصاد العالمي بجائحة كورونا.

ويعود كذلك إلى انخفاض حصة المجموعة في أرباح الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) لتبلغ للربع الحالي 62 مليون ريال مقابل 83 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.