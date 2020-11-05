ارتفع صافي ربح شركة المواساة للخدمات الطبية "المواساة"، بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 73.15% في الربع الثالث من 2020، لتصل إلى 161.1 مليون ريال، مقارنة بنحو 93.04 مليون ريال في الربع المماثل من 2019.

وارتفع صافي ربح "المواساة" بنسبة 39.2% في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بصافي ربح نحو 115.73 مليون ريال في الربع الثاني من 2020.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفع صافي ربح الشركة بنسبة 32.45% لتصل إلى 384.86 مليون ريال، مقارنة بنحو 290.56 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2019.

وقالت "المواساة" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، إن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى الزيادة في الإيرادات المتحققة بنمو نسبته 24%، وتضمن نتيجة الربع الحالي مساهمة إيجابية متحققة من فرع الشركة بالخبر في مقابل مساهمة سالبة بلغت 15 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، بالإضافة إلى انخفاض التكلفة التمويلية، نظراً لتناقص رصيد القروض بقيمة الأقساط المسددة خلال الفترة فضلاً عن انخفاض تكلفة الإقراض (SIBOR).

وبلغت إيرادات "المواساة" 549.06 مليون ريال في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنحو 443.29 مليون ريال في الربع المماثل من 2019.