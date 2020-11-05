تحولت مجموعة أسترا الصناعية لتحقيق أرباح بعد الزكاة والضريبة بنحو 19.2 مليون ريال في الربع الثالث من العام 2020، مقارنة بصافي خسائر نحو 14.6 مليون ريال في الربع المماثل من 2019.

وتراجع صافي أرباح الشركة بنسبة 20.7% في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بأرباح قدرها 24.2 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، قفز صافي أرباح "أسترا الصناعية" بنسبة 670.6% ليصل إلى 77.5 مليون ريال، مقارنة بنحو 10.1 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2019.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية- تداول، اليوم الخميس، إن الارتفاع في صافي الربح في الربع الثالث من العام الجاري، على أساس سنوي، يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي الربح في قطاعات الأدوية، والكيماويات المتخصصة، وكذلك إلى انخفاض تكاليف التمويل في جميع القطاعات، وانخفاض الخسائر في مشروع مشترك، بالإضافة إلى انخفاض مصروف الزكاة وضريبة الدخل في قطاعي الأدوية، والكيماويات المتخصصة.