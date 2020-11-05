أعلنت الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني "سايكو"، تسجيل صافي ربح قبل الزكاة والضريبة بلغ 12,477 مليون ريال في الربع الثالث، مقابل تسجيلها أرباحا بلغت 1,710 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول" أن تسجيل الأرباح خلال الفترة الحالية يعود إلى الزيادة في صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين بنسبة 425%. وذلك بسبب تسجيل أرباح زيادة القيمة على بعض الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أوالخسارة خلال الربع الحالي وانخفاض في صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 29% وانخفاض في تكاليف اكتتاب وثائق التأمين بنسبة 10%.

وسجلت الشركة صافي ربح قبل الزكاة والضريبة بلغت 39 مليون ريال مع انتهاء أول تسعة أشهر في 2020، مقابل تسجيلها أرباحا بلغت 8 ملايين ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بارتفاع 351 %.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال 9 أشهر مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى الزيادة في صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين بنسبة 41%. وذلك بسبب تسجيل أرباح زيادة القيمة على بعض الإستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أوالخسارة خلال الفترة الحالية، كما انخفض صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 34%، وانخفضت تكاليف اكتتاب وثائق التأمين بنسبة 14%.