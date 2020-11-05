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ارتفاع خسائر "بروج للتأمين" الفصلية 5.4% إلى 10 ملايين ريال

بروج للتأميند
بروج للتأمين التعاوني
سوق السعودية

ارتفاع خسائر "بروج للتأمين" الفصلية 5.4% إلى 10 ملايين ريال

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العربية.نت

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أعلنت شركة بروج للتأمين التعاوني، اليوم الخميس، عن ارتفاع صافي الخسائر 5.4% بالربع الثالث إلى 10.36 مليون ريال، مقابل 9.8 مليون ريال للربع الثالث من العام الماضي.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول" أن ارتفاع صافي الخسائر يعود إلى انخفاض صافي الربح من إجمالي استثمارات حملة الوثائق والمساهمين، وارتفاع مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.

وكشفت نتائج الشركة بالتسعة أشهر الأولى من عام 2020، تحقيق صافي خسائر بلغ 2.22 مليون ريال مقابل أرباح صافية بلغت 10.6 مليون ريال للفترة نفسها من 2019.

وقفزت أرباح "بروج للتأمين" بالربع الثاني من عام 2020، نحو 577% إلى 20 مليون ريال مقارنة بــ 2.96 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2019.

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