كشفت النتائج المالية لشركة الشركة السعودية لأنابيب الصلب "أنابيب السعودية"، اليوم الخميس، تحولها للربحية بالربع الثالث بعد تسجيل الشركة صافي ربح بلغ 9.58 مليون ريال، مقابل صافي خسارة بنحو 14.12 للربع الثالث من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن تحولها للربحية يعود إلى عدة أسباب، شملت ارتفاع حجم المبيعات والتحسن في المزيج البيعي، إلى جانب انخفاض مصاريف البيع والتسويق والتوزيع، وزيادة عكس مخصص ديون مشكوك في تحصيلها.

وأشارت إلى أنه في المقابل، ارتفعت المصاريف الإدارية؛ نتيجة تعويضات نهاية الخدمة للموظفين، وارتفعت مصاريف الزكاة وضريبة الدخل.

وسجلت (الأنابيب السعودية) خسائر بـ27.02 مليون ريال سعودي للربع الثاني من العام المالي 2020م، مقارنة بصافي خسارة قدرها 10.17 مليون ريال سعودي للربع الثاني من العام المالي 2019.

وكشفت الشركة أن سبب الخسارة بـ 12.38 مليون ريال سعودي مقارنة بربح إجمالي بلغ 0.88 مليون ريال سعودي في الربع الثاني 2019م، يعود لانخفاض حجم المبيعات والمزيج البيعي. بالإضافة للزيادة في المصاريف الإدارية التي بلغت (12.60) مليون ريال سعودي مقارنة بـ (8.35) مليون ريال سعودي في الربع الثاني 2019م، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تعويضات نهاية الخدمة للموظفين المقيدة في الربع الثاني 2020م.

وكشفت نتائج الشركة بالتسعة أشهر الأولى من عام 2020، ارتفاع صافي الخسائر إلى 35.21 مليون ريال مقابل 23.96 مليون ريال للفترة نفسها من 2019، بارتفاع نسبته 46.95%.