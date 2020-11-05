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الوطنية للبناء والتسويق توقع اتفاق تسهيلات بـ15 مليون ريال

الوطنية للبناء والتسويق
الوطنية للبناء والتسويق
سوق السعودية

الوطنية للبناء والتسويق توقع اتفاق تسهيلات بـ15 مليون ريال

تم توقيع الاتفاق مع مصرف الإنماء

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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وقعت الشركة الوطنية للبناء والتسويق اتفاقية تسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع مصرف الإنماء بقيمة 15 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع سوق السعودية "تداول" إنها ستستخدم هذه التسهيلات في تمويل رأس المال العامل (عند الحاجة).

تم منح التسهيلات تحت برنامج كفالة لدعم المؤسسات والشركات استنادا لقوة المركز المالي للشركة مقابل سند لأمر مع ضمان شخصي من رئيس مجلس الإدارة.

مدة القرض تصل إلى 180 يوم دوار حتى 31 مايو المقبل.

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