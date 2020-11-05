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"الوطنية للتأمين" تتكبد خسائر بـ4.6 مليون ريال بالربع الثالث

الوطنية للتأمين
الوطنية للتأمين
سوق السعودية

"الوطنية للتأمين" تتكبد خسائر بـ4.6 مليون ريال بالربع الثالث

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العربية.نت

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حققت الشركة الوطنية للتأمين أرباحاً قبل الزكاة بـ1.7 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2020، مقارنة بخسائر 12.8 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

أما على صعيد الأرباح الفصلية، فقد تكبدت "الوطنية للتأمين" خسائر قبل الزكاة بـ4.6 مليون ريال في الربع الثالث، مقارنة بخسائر 5.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ويعود سبب انخفاض الخسارة قبل الزكاة وضريبة الدخل للربع الثالث لعام 2020 مقارنة بالربع الثالث من عام 2019 إلى انخفاض مخصص أقساط التأمين المشكوك في تحصيلها وإعادة التأمين والذمم المدينة الأخرى بمبلغ وقدرة 1,901 ألف ريال.

وقالت الشركة إن سبب تحقيق أرباح خلال الفترة الحالية، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى الانخفاض في صافي المطالبات المتكبدة بمبلغ وقدره 67,144 ألف ريال.

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