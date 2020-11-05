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تراجع أرباح "بتروكيم" الفصلية 31.6% إلى 117 مليون ريال

بتروكيماويات
شركة للبتروكيماويات (أرشيفية)
سوق السعودية

تراجع أرباح "بتروكيم" الفصلية 31.6% إلى 117 مليون ريال

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

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أظهرت النتائج المالية الأولية للشركة الوطنية للبتروكيماويات "بتروكيم" تراجع صافي الأرباح خلال الربع الثالث بنسبة 31.6% إلى 117 مليون ريال، مقابل 171 مليون ريال بالربع المقارن من العام الماضي.

وعزت الشركة سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بـالربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض في أسعار منتجات الشركات التابعة بشكل أساسي.

فيما تحولت على أساس ربع سنوي للربحية، حيث سجلت أرباحا مقابل خسارة كانت تكبدتها الشركة بالربع الثاني من العام الجاري، التي بلغت حينها 189 مليون ريال.

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وعلى مستوى أرباح الشركة خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري فقد سجلت صافي خسارة بنحو 22 مليون ريال، مقابل ربح قدره 542 مليون ريال عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقالت الشركة إن أسباب تحولها للخسارة خلال التسعة أشهر الأولى من 2020 يعود إلى عاملين وهما إهلاك كامل قيمة وحدة البولي ستايرين التي تم إيقافها خلال الفترة الحالية، حيث بلغت خسائر بتروكيم من هذا الإهلاك مبلغ 254 مليون ريال، أما العامل الثاني فيرجع إلى انخفاض أسعار منتجات الشركات التابعة خلال الفترة الحالية مقارنة بأسعار الفترة نفسها من العام السابق.

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