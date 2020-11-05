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تفاقم خسائر "أميانتيت" إلى 55.5 مليون ريال بالربع الثالث

أميانتيت مناسبة
أميانتيت
سوق السعودية

تفاقم خسائر "أميانتيت" إلى 55.5 مليون ريال بالربع الثالث

خلال التسعة أشهر الأولى تراجع صافي الخسائر 18.9% لتصل إلى 244.1 مليون ريال

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دبي - العربية.نت

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تفاقمت خسائر شركة أميانتيت العربية السعودية- أميانتيت، بنسبة 1016% في الربع الثالث من العام الجاري، لتصل إلى 55.5 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 4.97 مليون ريال في الربع المماثل من 2019.

وتراجعت خسائر الشركة بنسبة 3.1% مقارنة بصافي خسائر نحو 57.3 مليون ريال في الربع الثاني من 2020.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، تراجع صافي خسائر "أميانتيت" بنسبة 18.9% لتصل إلى 244.1 مليون ريال، مقارنة بنحو 301.1 مليون ريال خسائر الفترة المماثلة من 2019.

وبنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، سجلت الشركة 205.1 مليون ريال خسائر متراكمة تمثل نسبة 59.5% من رأس المال البالغ 344.5 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية- تداول، اليوم الخميس، إن نتائج الربع الثالث من العام الجاري بالمقارنة على أساس سنوي، تعكس استمرار الخسائر التي تعزى إلى تراجع المبيعات من 186.3 مليون ريال في الربع المماثل عن العام السابق إلى 115.97 مليون ريال في الربع الحالي، بسبب عمليات الإغلاق الناتجة عن جائحة كورونا، وارتفاع التكلفة التشغيلية وذلك بسبب انخفاض المبيعات، مما أسفر عن ارتفاع في إجمالي (الخسارة) بمبلغ وقدره 25.8 مليون ريال.

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