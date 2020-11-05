تكبدت شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول" خسائر فصلية 202.5 مليون ريال في الربع الثالث من 2020، مقابل 32.3 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2019، بارتفاع في الخسائر 526%.

كما قفزت الخسائر بنسبة 547%، مقابل ما تكبدته الشركة في الربع السابق، والتي كانت 31.2 مليون ريال.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2020، تكبدت كيمانول خسائر بلغت قيمتها 262 مليون ريال، مقابل 41.2 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بارتفاع في قيمة الخسائر 536%.

وقالت الشركة إن ارتفاع صافي الخسارة بشكلٍ رئيسي يعود إلى انخفاض قيمة بعض أصول الشركة بمبلغ 157 مليون ريال وهو ما يمثل نسبة 92 % من الفرق بين صافي خسائر الربع الحالي والربع المماثل من العام السابق.

كما تأثرت الشركة بانخفاض أسعار المنتجات، وذلك نتيجةً للإغلاق الكلي والجزئي في بعض الأسواق العالمية بسبب جائحة فيروس كورونا، وزيادة المخصصات خلال الربع الحالي.

وعلى الرغم من ذلك، قامت الشركة بزيادة حجم مبيعاتها خلال الربع الحالي بحوالي 39% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، بالإضافة إلى ترشيد الكثير من نفقاتها مما أسهم في تقليص الخسائر بشكلٍ كبير.