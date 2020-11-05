كشفت شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة"، عن إطلاق سلسلة جديدة من الأندية الرياضية منخفضة التكلفة، تعمل على مدار 24 ساعة تحت العلامة التجارية الجديدة "وقت اللياقة إكسبرس".

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية اليوم الخميس، إن وقت اللياقة إكسبرس هي أول سلسلة أندية رياضية منخفضة التكلفة للمجموعة مع اشتراكات مرنة للغاية تبدأ بحد أدنى من الالتزام لمشتركيها لمدة شهر واحد فقط.

وأضافت: "يتضمن هذا المفهوم عمل النادي على مدار 24 ساعة واحتوائه على التجهيزات الرياضية المعتادة عالية المواصفات المرتبطة بوقت اللياقة وأحدث التصاميم لصالات النادي لتلبية احتياجات أعضاء النادي العصري".

وتخطط الشركة لافتتاح 20 نادياً من فئة وقت اللياقة إكسبرس خلال الاثني عشر شهرا القادمة.

وقالت إن الأندية الجديدة ستتضمن تحويل لبعض أندية الشركة الحالية، وستكون الأندية في مواقع ملائمة وبنموذج تشغيل منخفض التكلفة وبدون أحواض سباحة.

كما ستكون تلك الأندية ممكنة رقمياً وبسعر مناسب لجعل الوصول والاستفادة من النوادي الرياضية أكثر سهولة كجزء من رؤية السعودية 2030.