وقعت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو" اتفاقية تجديد تسهيلات بنكية، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع بنك البلاد بقيمة 200 مليون ريال.

وقالت "مبكو"، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، إن مدة التسهيلات دوارة تجدد كل عام في شهر أغسطس، ومضمونة بسند لأمر بقيمة التسهيلات لصالح البنك.

وأضافت أن الغرض من التسهيلات هو تمويل رأس المال العامل للشركة وتوسعات رأسمالية للشركة.

وأشارت إلى أنه لا يوجد أطراف ذات علاقة في الاتفاقية.

وكانت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو"، قد أعلنت عن النتائج المالية الأولية للربع الثالث من العام الجاري، محققة تراجعاً بنسبة 55.26% في صافي الأرباح.

وقالت الشركة، إن صافي أرباحها بلغت 383 ألف ريال، مقابل 858 ألف ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي. وبلغت مبيعات الشركة 167.48 مليون ريال متراجعة بنسبة 7.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وترجع الأسباب الرئيسية لانخفاض صافي الربح إلى انخفاض حجم المبيعات وأسعار البيع وكذلك ارتفاع تكلفة المبيعات للطن، ومع ذلك، فإن التأثير المذكور أعلاه قد قابله جزئيًا انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية، ومصاريف البيع والتوزيع، ومخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية، وتكاليف التمويل، ومصروف الزكاة، وزيادة مكاسب القيمة العادلة على الأدوات المالية المشتقة والإيرادات الأخرى، وفقا للشركة.