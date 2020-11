أعلنت أمس شركة دي إكس بي إنترتينمينتس، نتائجها المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر، حيث حققت إيرادات بلغت 109 ملايين درهم، و602 ألف زيارة، ومعدل إشغال بلغ 37% في فندق لابيتا.

وأظهرت الخسائر قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستقطاعات البالغة 114 مليون درهم تحسناً بنسبة 25% للأشهر التسعة الأولى من عام 2020، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ما يُجسد كفاءة برنامج الكفاءة التشغيلية للشركة ومبادرات تقليل التكاليف التي تم تنفيذها إبان بداية الجائحة في مارس من 2020.

ونتيجة لذلك انخفضت تكاليف التشغيل لفترة الـ 9 أشهر الأولى من عام 2020 إلى 205 ملايين درهم، مقارنة مع 449 مليوناً في الأشهر التسعة الأولى 2019، وبتحسن بنسبة 54%.

وقال محمد الملا الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة دي إكس بي إنترتينمينتس: "استجبنا بسرعة وكفاءة عالية للجائحة.

وقد انعكس ذلك بوضوح في انخفاض بنسبة 25% في الخسائر المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستقطاعات لفترة التسعة أشهر الأولى من عام 2020، على الرغم من بيئة السوق الصعبة. وسعدنا بإعادة افتتاح وجهتنا وحدائقنا الترفيهية بشكل تدريجي في أواخر سبتمبر 2020".

وأضاف: "إننا حالياً بصدد طرح العديد من المفاجآت والعروض الترويجية المثيرة للاحتفال بإطلاق ألعابنا الجديدة وإعادة افتتاح وجهتنا، في الوقت الذي نعمل فيه عن كثب مع اللاعبين الرئيسيين في السوق للترويج لدبي باركس آند ريزورتس باعتبارها الوجهة السياحية الداخلية المفضلة للعائلات".

وتابع: "ركزنا خلال إغلاق عملياتنا في الفترة من مارس إلى سبتمبر على خطة التحسين والتي تتضمن إضافة 10 ألعاب جديدة في متنزه بوليوود باركس دبي ولعبتين في متنزه موشنجيت دبي.

وسيصبح متنزه موشنجيت دبي أكبر متنزه ترفيهي في المنطقة من حيث عدد الأفعوانيات الشائقة والمثيرة. ومن المقرر إطلاق التوسعة الجديدة لمنطقة ليونزجيت ضمن متنزه موشنجيت دبي في أوائل 2021 وستتميز بأول لعبة ترفيهية في العالم مستوحاة من فيلم "John Wick" الشهير والأفعوانية المستوحاة من فيلم "Now You See Me"، وبذلك فإن وجهتنا ستتميز بـ 3 ألعاب تشويقية ستحظى بأرقام قياسية عالمية بحلول أوائل 2021".

وقال: "تماشياً مع استراتيجيتنا الفندقية المعلنة لتوفير 1,300 غرفة فندقية في الوجهة، نستعد لافتتاح أول فندق ليجولاند دبي في المنطقة في ديسمبر".