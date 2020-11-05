أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها، أصدرت 56 تدبيراً احترازياً على الشركات المخالفة في أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي أمس الأربعاء، إن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ20 شركة عقارية، وإنذار لشركة صرافة، وآخرين لشركتي تأمين، و17 لشركات مجوهرات. وأوضحت أن التدابير تضمنت أيضاً أمراً لثلاث شركات مجوهرات باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون والابتعاد عن المخالفات.

وذكرت أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجراءات الترخيص لنحو 34 طلب تأسيس خلال الشهر نفسه، منها 27 شركة عقارية و7 شركات مجوهرات.

ولفتت إلى أن "مكافحة غسل الأموال" قامت بتحديث بيانات 85 ترخيصاً، موزعة على 60 شركة عقارية وشركتي صرافة و21 شركة مجوهرات وشركتي تأمين.

من جهة أخرى، أكد رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) عبد العزيز الإبراهيم، دعم كافة الجهود المبذولة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وكان الإبراهيم يتحدث في كلمة ألقاها في الاجتماع السادس للأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على مستوى رؤساء الأجهزة، عبر الاتصال المرئي أول من أمس.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من البنود المتعلقة بمجال مكافحة الفساد، وعلى رأسها اعتماد القانون الاسترشادي لحماية المال العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما تم تحديث مدونة السلوك الوظيفي الاسترشادية لتبادل الخبرات والتجارب بين هيئات وأجهزة مكافحة الفساد، وتحديث المبادئ الاسترشادية لتبادل الخبرات والتجارب بين هيئات وأجهزة مكافحة الفساد بدول مجلس التعاون.