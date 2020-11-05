قالت ريلاينس إنداستريز الهندية، اليوم الخميس، إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي سيستثمر 95.55 مليار روبية (1.29 مليار دولار) للحصول على حصة 2.04 في وحدة البيع بالتجزئة التابعة للمجموعة، مما يعطيها قيمة ما قبل النقد عند 4.59 تريليون روبية أي ما يعادل 62.4 مليار دولار.

وقالت المجموعة في وقت سابق، إن جهاز أبوظبي للاستثمار سوف يستثمر 55.13 مليار روبية (751.13 مليون دولار) في ذراعها للتجزئة، بما يقدر قيمة الوحدة قبل تلقيها السيولة من جولة التمويل الجارية حاليا بنحو 4.29 تريليون روبية.

ويحصل جهاز أبوظبي في مقابل استثماره على حصة مساهمة تبلغ 1.2% في ريلاينس للتجزئة.

وفي وقت سابق، أعلنت "مبادلة للاستثمار" الإماراتية، أنها ستستثمر 3.1 مليار درهم في ريلاينس ريتيل فنشرز.

وقالت مبادلة للاستثمار، في بيان لها، إن الاستثمار يقدر ريلاينس ريتيل عند تقييم ما قبل النقد بـ 4.285 تريليون روبية، بحسب ما ورد في "رويترز".

وكانت قالت "ريلاينس أندستريز ليمتد" و"جيو بلاتفورمز ليمتد" الهندية، في يونيو الماضي، إن شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة" سوف تستثمر 4.4 مليار درهم في "جيو بلاتفورمز" على أساس قيمة سهمية تعادل 239 مليار درهم، وقيمة تقديرية للمنشأة تبلغ 250 مليار درهم.

وستحصل "مبادلة" مقابل هذا الاستثمار على حصة 1.85% في جيو بلاتفورمز.

وبهذا الاستثمار تجمع "جيو بلاتفورمز" 43 مليار درهم من نخبة من أبرز المستثمرين العالميين في التكنولوجيا والنمو، ومن بينهم فيسبوك، وسيلفر ليك، وفيستا إكويتي بارتنرز، وجنرال أتلانتك وكيه كيه آر ومبادلة خلال أقل من 6 أسابيع.

وتعد "جيو بلاتفورمز"، المملوكة بالكامل لشركة ريلاينس اندستريز منصة للجيل القادم من التكنولوجيا تركز على توفير خدمات رقمية عالية الجودة بأسعار مناسبة في أنحاء الهند، حيث توفر خدماتها لأكثر من 388 مليون مشترك.

وتعمل ريلاينس بقوة على بناء وجودها في مجال البيع بالتجزئة من خلال عمليات الاستحواذ، والانتقال إلى ما هو أبعد من أعمال النفط والغاز.

وتقول الشركة إنها تهدف إلى جذب المستثمرين في ريلاينس للتجزئة خلال الأرباع القليلة القادمة.

وجمعت المجموعة ما يزيد قليلاً عن 20 مليار دولار من مستثمرين عالميين، بما في ذلك فيسبوك، عن طريق بيع حصص في جيو بلاتفورمز.