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دبي لصناعات الطيران: الملاحة الجوية ستنتعش بمنتصف 2021

دبي لصناعات الطيران
دبي لصناعات الطيران
فيروس كورونا

دبي لصناعات الطيران: الملاحة الجوية ستنتعش بمنتصف 2021

الشركة تسعى لإبرام مزيد من صفقات إعادة الاستئجار

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دبي – رويترز

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تتوقع دبي لصناعات الطيران، وهي واحدة من أكبر شركات تأجير الطائرات في العالم، أن تبدأ حركة الملاحة الجوية في الانتعاش بحلول منتصف العام المقبل وتتطلع إلى إبرام المزيد من الصفقات مع شركات الطيران لشراء وإعادة استئجار طائراتها.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة فيروز تارابور إن حركة الطيران ستشهد انتعاشا أسرع من المتوقع، ربما في وقت قريب قد يكون في أوائل 2021 في أفضل الاحتمالات، لكن منتصف العام المقبل هو الأكثر ترجيحا.

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وأفادت دبي لصناعات الطيران، المملوكة لصندوق الثروة السيادي للإمارة (مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية)، أمس الأربعاء أنها أبرمت 31 اتفاقا للبيع وإعادة الاستئجار هذا العام ستوسع محفظة استثماراتها بمبلغ صافي 1.1 مليار دولار.

لكن أرباح المجموعة تراجعت إلى 167.3 مليون دولار خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر أيلول من 260.5 مليون دولار قبل عام، بسبب إرجاء شركات طيران سداد مدفوعات التأجير بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال تارابور في مقابلة مع رويترز اليوم "دخلنا فترة الجائحة بوضع سيولة قوي جدا".

وأضاف أن فرص إبرام المزيد من صفقات الشراء والتأجير تحسنت في ظل وجود عدد أقل من شركات التأجير القادرة على استخدام السيولة ورأس المال بفعالية، في حين أن لدى شركات الطيران "احتياجات فورية وعاجلة".

وتملك دبي لصناعات الطيران أسطولا مؤلفا من 381 طائرة، بقيمة بلغت في 30 سبتمبر أيلول 12.5 مليار دولار.

ومن المتوقع أن يشهد العام المقبل توقيع الشركة على صفقات بيع وإعادة استئجار تمثل نموا صافيا للأسطول يزيد قليلا عن مليار دولار.

وتسعى دبي لصناعات الطيران إلى زيادة حجم أسطولها إلى 800 طائرة بحلول عام 2026 أو 2028، وهو ما قال تارابور إنه هدف كبير لكن الشركة لا تزال تخطط للوصول إلى "مثل هذا الرقم".

سجلت الشركة مدفوعات استئجار مؤجلة هذا العام بلغت 155 مليون دولار، سُدد منها 20 مليون دولار، ومدت أجل اتفاقيات تأجير في تعديل لإيجارات مستحقة تبلغ 84 مليون دولار بسبب ما تواجهه شركات الطيران من ضغوط مالية نتيجة للجائحة.

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