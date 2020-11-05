ارتفعت أسهم شركة " CK Hutchison Holdings " بأكبر نسبة يومية في 8 أشهر، بعد الإعلان أنها على وشك إبرام صفقة لبيع أصول أبراجها في أوروبا لشركة Cellnex Telecom الإسبانية مقابل 11.7 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تساعد الصفقة CK Hutchison في جمع الأموال وخفض الديون وتسديد تكاليف ترقيات شبكة الجيل الخامس المكلفة.

علما أن الأعمال الأساسية للمجموعة، مثل الموانئ والتجزئة تضررت من تباطؤ التجارة وتراجع السياحة في أعقاب التوترات بين الولايات المتحدة والصين، وفيروس كورونا، والاضطرابات السياسية في هونغ كونغ.

وتعد الصفقة خيارا مفضلا لشركة Cellnex أيضا لأنها تسهل بيع السعة للعديد من مشغلي اللاسلكي على سارية واحدة.