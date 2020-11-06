أعلنت شركة التصنيع وخدمات الطاقة "طاقة" في السعودية أمس، أنها ستستحوذ على شركة أزر تكنولوجيز، وهي شركة متخصصة في تسجيل القياسات الكهربائية لآبار النفط والغاز، ومقرها الظهران. وتعد الصفقة جزءا من استراتيجية "طاقة" لتوسيع قدرات خدمات حقول النفط الخاصة بها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبحسب بيان صحافي للشركة أمس، ستوفر "طاقة" لخدمات ومعدات حقول النفط "إحدى الشركات التابعة لشركة طاقة"، من خلال الاستحواذ على شركة أزر تكنولوجيز، البيانات البتروفيزيائية وبيانات المكامن والبيانات الجيولوجية المهمة لأداء الآبار وتقييم المكامن في عمليات التنقيب وصيانة الآبار وتطوير الإنتاج.

وبفضل الاستحواذ على شركة آزر، ستوسع شركة طاقة قدراتها في العمليات المتعلقة بآبار النفط والغاز، كما يمكن الاستحواذ الاستراتيجي، طاقة لخدمات ومعدات حقول النفط بالتوسع في مجال تسجيل وقياس الآبار الكهربائية، الذي تقدر قيمته بأكثر من 1.5 مليار ريال سنويا في السعودية.

وصرح جميل الناصر نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في "طاقة" قائلا، "يمثل إعلان اليوم خطوة أخرى مهمة إلى الأمام سعيا نحو تنفيذ استراتيجيتنا المؤسسية التي تتماشى تماما مع رؤية المملكة 2030".

وأضاف، "بدأت علاقتنا بشركة أزر في السابق بصفتها موردا محليا للقياسات الكهربائية لعمليات الأنابيب المرنة لدينا، وبناء على التزام شركة طاقة ببرنامج أرامكو "اكتفاء" وبتطوير الموردين الوطنيين، قررنا توسيع العلاقة والاستثمار في شركة أزر لتطويرها كشركة قياسات كهربائية للآبار ذات مستوى عالمي وتتمتع بالقدرة على تقديم أحدث البيانات البتروفيزيائية وبيانات المكامن والبيانات الجيولوجية ذات النوعية المتميزة لعملائنا".

وبين أنهم سيواصلون "بفضل هذا الاستحواذ ووضع خطة استثمار طموحة، التركيز على تطوير الأداء وتحقيق أهدافنا عبر باقة منتجاتنا المتكاملة"، مضيفا "إننا على أتم الاستعداد لتنفيذ خططنا الاستثمارية والتنفيذية لتحقيق أهدافنا المشتركة مع عملائنا والقيمة المرجوة لمساهمينا".

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية الاستحواذ في الأسابيع الستة المقبلة، وبعد ذلك ستبدأ شركة أزر بالاندماج بالكامل في عمليات طاقة لخدمات ومعدات حقول النفط، والاستفادة من مزيد من التعاون والدعم.