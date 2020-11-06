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"الأوراق المالية" تُحقق مع مكاتب تدقيق في الإمارات

هيئة الأوراق المالية الإماراتية
هيئة الأوراق المالية الإماراتية
شركات

"الأوراق المالية" تُحقق مع مكاتب تدقيق في الإمارات

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العربية.نت

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أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع التحقيق مع عدة مكاتب للتدقيق الخارجي بشأن عدم الالتزام بالمتطلبات المهنية المحددة وفقاً لقانون الشركات ومعايير التدقيق الدولية، وكذلك بناءً على التحفظات والملاحظات الجوهرية الواردة في تقاريرها.

وأضافت الهيئة في تعميم أمس، أنها ستقوم على ضوء التحقيقات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، وذلك في إطار دورها التنظيمي والإشرافي في اعتماد وتقييم جودة أعمال مكاتب التدقيق الخارجي للشركات المساهمة العامة، وفقاً لما نقلته صحيفة "البيان".

في سياق آخر، أعلنت الهيئة إيقاف شركة "إليميتس" عن مزاولة أعمال الوساطة مع استمرار وجود عجز في حسابات العملاء.

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