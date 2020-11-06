باع الرئيس التنفيذي لشركة "أمازون"، جيف بيزوس، هذا الأسبوع أكثر من 3 مليارات دولار من أسهم الشركة. وذلك وفقاً لملفات لجنة الأوراق المالية والبورصات.

وجاءت عملية البيع هذه لترفع السيولة النقدية للشركة في عام 2020 إلى أكثر من 10 مليارات دولار في قفزة نوعية عن عام 2019، عندما تم بيع ما قيمته 2.8 مليار دولار. ففي أغسطس الماضي قام بيزوس ببيع أكثر من 3.1 مليار دولار من أسهم "أمازون"، وسبقها نحو 4.1 مليار دولار من الأسهم في فبراير/ شباط، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

ومع آخر عملية بيع للأسهم، لا يزال بيزوس يمتلك أكثر من 53 مليون سهم بقيمة 170 مليار دولار، ما يثبته على عرش أغنى شخص في العالم.

وقال بيزوس سابقاً إنه يبيع ما يقرب من مليار دولار من أسهم أمازون كل عام لتمويل شركته الناشئة في مجال الصواريخ، "بلو أوريجون"، بالإضافة إلى ذلك، أطلق الرئيس التنفيذي للشركة في فبراير/ شباط صندوقاً للأرض بقيمة 10 مليارات دولار لمكافحة آثار تغير المناخ.