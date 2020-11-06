  • مباشر
اللغة

13.1 مليون درهم أرباح "ديار" في 9 أشهر

ديار للتطوير
شركة ديار للتطوير
شركات

13.1 مليون درهم أرباح "ديار" في 9 أشهر

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت "ديار للتطوير"، عن نتائجها المالية المرحلية الأولية غير المراجعة للشهور التسعة الأولى من عام 2020، والتي كشفت عن تسجيل إيرادات بقيمة 288.1 مليون درهم، وصافي أرباح بقيمة 13.1 مليون درهم لفترة الشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمبر/أيلول 2020.

وقال سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة "ديار للتطوير": "نجحت الشركة خلال الأشهر الماضية في المحافظة على كفاءة عملياتها التشغيلية، واستمرار العمليات الإنشائية في المشاريع السكنية قيد الإنشاء، هذا بالإضافة إلى عودة النشاط تدريجياً لقطاع الضيافة، مع تخفيف القيود المفروضة على السفر، وارتفاع الطلب على السياحة الداخلية؛ حيث نعمل مع شركائنا في إدارة الفنادق على ضمان توفير أعلى معايير السلامة في فنادقنا، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية".

وأضاف القطامي: "قمنا خلال الفترة الماضية بتعيين المقاول الرئيسي لمنطقة نور في المشروع السكني المتكامل "ميدتاون من ديار"، والذي بدأ العمل فعلياً في المشروع لإضافة 7 مبانٍ سكنية، هذا بالإضافة إلى تحقيق تقدم كبير في العمليات الإنشائية لمشروع "بيلا روز" السكني في منطقة البرشاء جنوب، والذي من المتوقع إنجازه في نهاية هذا العام، حيث بلغت نسبة الإنجاز 90%".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

الذكاء الاصطناعي يرصد سرطان الثدي بدقة وكفاءة أكثر الذكاء الاصطناعي يرصد سرطان الثدي بدقة وكفاءة أكثر
مشلول معجب بهتلر انتخبوه أصغر نائب بتاريخ أميركا الحديث مشلول معجب بهتلر انتخبوه أصغر نائب بتاريخ أميركا الحديث

الأكثر قراءة

جديد نجل القاضي الذي أغضب مصر.. هو وأصدقاؤه يتعاطون المخدرات جديد نجل القاضي الذي أغضب مصر.. هو وأصدقاؤه يتعاطون المخدرات
8 شروط لحرية انتقال العمالة الوافدة في السعودية 8 شروط لحرية انتقال العمالة الوافدة في السعودية
ترمب: سأفوز بالانتخابات إذا لم تُسرق ترمب: سأفوز بالانتخابات إذا لم تُسرق
علماء يطورون لقاح كورونا أقوى 10 مرات لمواجهة الفيروس علماء يطورون لقاح كورونا أقوى 10 مرات لمواجهة الفيروس
العين على بنسلفانيا وجورجيا.. بايدن يقلّص الفارق ويتقدم العين على بنسلفانيا وجورجيا.. بايدن يقلّص الفارق ويتقدم
عدوى كورونا تجتاح العائدين من الجونة.. واتهامات تواجه المهرجان عدوى كورونا تجتاح العائدين من الجونة.. واتهامات تواجه المهرجان

قبل أن تذهب

ما قصة التصويت الغيابي في الانتخابات الأميركية؟
ما قصة التصويت الغيابي في الانتخابات الأميركية؟

اكتشف المزيد