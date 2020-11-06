أعلنت "ديار للتطوير"، عن نتائجها المالية المرحلية الأولية غير المراجعة للشهور التسعة الأولى من عام 2020، والتي كشفت عن تسجيل إيرادات بقيمة 288.1 مليون درهم، وصافي أرباح بقيمة 13.1 مليون درهم لفترة الشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمبر/أيلول 2020.

وقال سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة "ديار للتطوير": "نجحت الشركة خلال الأشهر الماضية في المحافظة على كفاءة عملياتها التشغيلية، واستمرار العمليات الإنشائية في المشاريع السكنية قيد الإنشاء، هذا بالإضافة إلى عودة النشاط تدريجياً لقطاع الضيافة، مع تخفيف القيود المفروضة على السفر، وارتفاع الطلب على السياحة الداخلية؛ حيث نعمل مع شركائنا في إدارة الفنادق على ضمان توفير أعلى معايير السلامة في فنادقنا، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية".

وأضاف القطامي: "قمنا خلال الفترة الماضية بتعيين المقاول الرئيسي لمنطقة نور في المشروع السكني المتكامل "ميدتاون من ديار"، والذي بدأ العمل فعلياً في المشروع لإضافة 7 مبانٍ سكنية، هذا بالإضافة إلى تحقيق تقدم كبير في العمليات الإنشائية لمشروع "بيلا روز" السكني في منطقة البرشاء جنوب، والذي من المتوقع إنجازه في نهاية هذا العام، حيث بلغت نسبة الإنجاز 90%".