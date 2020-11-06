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"مبادلة" تستثمر في "إنفيجن فارما"

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شركة مبادلة للاستثمار
مبادلة للاستثمار

"مبادلة" تستثمر في "إنفيجن فارما"

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العربية.نت

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أعلنت غلوبل هيلثكير أوبورتيونيتيز (جي إتش أو كابيتال بارتنرز إل إل بي)، الشركة الأوروبية المتخصصة في الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، عن تعزيز استثماراتها في مجموعة إنفيجن فارما قروب (إنفيجن)، الرائدة في مجال خدمات الاتصالات العلمية، باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا.

وأنجزت "جي إتش أو"، هذه الصفقة الاستثمارية، بالتعاون مع ائتلاف من المستثمرين، تقوده شركة "مبادلة للاستثمار"، ويضم كلاً من "هاربرفيست بارتننرز" و"نورثويسترن ميتشوال"، بهدف الانتقال بالشركة إلى مرحلة جديدة من النمو.

من جانب آخر، أعلنت "مبادلة" عن قيادتها لجولة تمويل بقيمة 700 مليون دولار لشركة "ريف تكنولوجي".

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وأضافت عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن "ريف تكنولوجي" منصة تقنية تعمل على توظيف المساحات الحضرية غير المستخدمة وتحويلها إلى مراكز حيوية، لتوصيل أفراد المجتمع بالخدمات والتجارب والسلع المحلية.

وقالت: انضم إلينا في هذه الجولة صندوق "سوفت بانك فيجين" و"أوك تري" و"يو بي إس إيه إم" و"تارغت غلوبال في سي".

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