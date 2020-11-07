بدأت شركة آبل الجمعة بقبول الطلبات الأولية لهاتفي (آيفون 12 برو ماكس) iPhone 12 Pro Max، و(آيفون 12 ميني) iPhone 12 Mini، بالإضافة إلى مكبر الصوت الذكي الجديد (هوم بود ميني) HomePod Mini الذي سيُباع بسعر 99 دولارًا أميركيًا.

وهذه هي السنة الأولى التي تطرح فيها شركة آبل أربعة طرز مختلفة من هاتف آيفون في الوقت نفسه، فأطلقت هاتفي (آيفون 12)، و(آيفون 12 برو) في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وهاتفي (آيفون 12 برو ماكس)، و(آيفون 12 ميني) في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

ويُعزى التأخير في إطلاق هاتف آيفون التقليدي من شهر أيلول/ سبتمبر إلى تشرين الأول/ أكتوبر إلى الانتشار المستمر للفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19.

وانخفضت عائدات هواتف آيفون بنسبة 20.7%، على أساس سنوي خلال الربع الأخير من السنة المالية لشركة آبل، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن أجهزة آيفون الجديدة لم تكن متاحة للشراء بعد. ولن يعرف المستثمرون مدى شعبية أحدث الأجهزة حتى يُعلن عن نتائج الربع الأول من العام المالي 2021، بحسب البوابة العربية للأخبار التقنية.

ويبدأ سعر هاتف (آيفون 12 برو ماكس) من 1,099 دولارًا، وهو يمتاز بأكبر شاشة على الإطلاق في هواتف آيفون، ويتضمن بعض الميزات الإضافية مقارنةً بهاتف (آيفون 12 برو) الذي يبدأ سعره من 999 دولارًا أميركيًا، مثل أداء الكاميرا المحسن في الإضاءة المنخفضة.

ويقدم هاتف (آيفون 12 ميني) العديد من الميزات نفسها التي يوفرها هاتف (آيفون 12) ولكن بحجم أصغر قد يجذب المزيد من الأشخاص الذين لا يريدون هاتفًا كبيرًا، ثم إنه الخيار الجديد الأقل تكلفة ويبدأ سعره من 699 دولارًا.

وبعد الحدث الذي نظمته شركة آبل في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قال بعض المحللين: إن شركة آبل أخفقت في شرح السبب الذي قد يدفع المستهلكين لشراء طُرز (برو) الأعلى سعرًا بدلًا من (آيفون 12) العادي.

ويعتقد أن مكبر الصوت الذكي الصغير الجديد (هوم بود ميني) قد يساعد آبل في المنافسة على نحو أكثر فعالية ضد شركتي أمازون، وجوجل في سوق السماعات الذكية. ولا يزال جهاز (هوم بود) الأصلي يُباع بسعر 299 دولارًا، أما الجهاز الجديد فسيُباع بسعر 99 دولارًا فقط، وهو السعر ذاته الذي تُباع به أجهزة، مثل: (إيكو) Echo من أمازون، و(نست) Nest من جوجل.

يُذكر أن أجهزة (آيفون 12 برو ماكس)، و(آيفون 12 ميني) ستصل إلى المتاجر اعتبارًا من 13 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، في حين سيصل مكبر الصوت الذكي (هوم بود ميني) HomePod Mini إلى المتاجر اعتبارًا من 16 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.