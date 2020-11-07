رفع بنك جنوب السودان المركزي، اليوم الجمعة، فائدة الإقراض الأساسية إلى 15%، من 10%، وقال إنه يريد التخلص من سيولة زائدة في ظل تراجع قيمة العملة وارتفاع التضخم وآثار جائحة كوفيد-19.

وقال البنك في بيان إنه رفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي إلى 20%، من 10%.

لا يزال اقتصاد البلاد يئن بفعل الضرر الناجم عن سنوات من الحرب الأهلية بين القوات الحكومية تحت رئاسة سلفا كير وتلك المتحالفة مع نائب الرئيس ريك مشار.

وقال محافظ البنك دير تونق نقور "الاقتصاد متضرر بشدة من صدمات ناجمة عن جائحة كوفيد-19 ونزول أسعار النفط، وهو ما أدى إلى اختلالات مالية كبيرة وقوض أداء النظام المالي، وبخاصة القطاع المصرفي".

أضر الصراع بإنتاج النفط، والذي يتأثر أيضا في الوقت الحالي بنزول أسعار الخام.