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بنك جنوب السودان المركزي يرفع فائدة الإقراض الأساسية إلى 15%

بنك جنوب السودان المركزي
بنك جنوب السودان المركزي
اقتصاد السودان

بنك جنوب السودان المركزي يرفع فائدة الإقراض الأساسية إلى 15%

محافظ البنك دير تونق نقور: الاقتصاد متضرر بشدة من كورونا ونزول أسعار النفط ما أدى إلى اختلالات مالية كبيرة وقوض أداء النظام المالي وبخاصة القطاع المصرفي

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جوبا - رويترز

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رفع بنك جنوب السودان المركزي، اليوم الجمعة، فائدة الإقراض الأساسية إلى 15%، من 10%، وقال إنه يريد التخلص من سيولة زائدة في ظل تراجع قيمة العملة وارتفاع التضخم وآثار جائحة كوفيد-19.

وقال البنك في بيان إنه رفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي إلى 20%، من 10%.

لا يزال اقتصاد البلاد يئن بفعل الضرر الناجم عن سنوات من الحرب الأهلية بين القوات الحكومية تحت رئاسة سلفا كير وتلك المتحالفة مع نائب الرئيس ريك مشار.

وقال محافظ البنك دير تونق نقور "الاقتصاد متضرر بشدة من صدمات ناجمة عن جائحة كوفيد-19 ونزول أسعار النفط، وهو ما أدى إلى اختلالات مالية كبيرة وقوض أداء النظام المالي، وبخاصة القطاع المصرفي".

أضر الصراع بإنتاج النفط، والذي يتأثر أيضا في الوقت الحالي بنزول أسعار الخام.

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