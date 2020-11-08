كشف مصدر مسؤول أن البرامج الرأسمالية في شركة نفط الكويت لتنفيذ المشاريع الكبرى ما قيمته 7.7 مليار دينار، (25.1 مليار دولار)، ويتضمن ذلك البرنامج إنشاء وتشغيل أكثر من 600 مشروع رأسمالي (حالي ومستقبلي).

وأضاف المصدر أن ارتباطات شركة نفط الكويت المتعلقة بالإنفاق الرأسمالي المستقبلي الذي يتعلق بعقود محددة القيمة وأوامر شراء شهد قفزة كبيرة بنحو 9% لتبلغ 1.5 مليار دينار، (1.9 مليار دولار) مقارنة بنحو 1.3 مليار دينار العام المالي السابق، بحسب صحيفة "الأنباء".

وقال المصدر إن إجمالي أصول الشركة شهدت كذلك نموا كبيرا بنحو 16% لتبلغ 16.4 مليار دينار مقارنة بنحو 14 مليار دينار وذلك لزيادة الأعمال الرأسمالية قيد التنفيذ التي تنفذها الشركة حاليا والبالغة 7.7 مليار دينار، فضلا عن بند تجميع وضخ الغاز الذي شهد طفرة كبيرة مؤخرا ليسجل نحو مليار دينار.

وذكر أن الشركة نجحت العام الماضي في تحقيق طاقة إنتاجية بحوالي 2.806 مليون برميل من النفط يوميا، ووصل معدل إنتاج الغاز غير المصاحب إلى 490 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا، واستطاعت الشركة حفر 383 بئرا جديدة للنفط الخام والغاز غير المصاحب في كافة حقول الشركة، ووصل عدد أبراج الحفر وإصلاح الآبار إلى 148 برجا (80 برج حفر و68 برجا لإصلاح الآبار).

وذكر أن تكاليف الحفر والتنقيب قيد التنفيذ في الشركة يبلغ نحو 40 مليون دينار، وبلغ إجمالي عدد الآبار التي حفرت خصيصا لإنتاج النفط والتي لا تشمل الغاز غير المصاحب 356 بئرا جديدة، كما تم إنجاز أكثر من ألف عمل لإصلاح آبار النفط.

وتتطلع شركة نفط الكويت إلى الاستمرار في تنفيذ مشاريع زيادة الإنتاج كمركز التجميع في منطقة شمال الكويت 31، وذلك من أجل المساهمة في رفع الطاقة الإنتاجية لمنطقة الشمال، وأيضا تتطلع الشركة إلى الاستمرار بتنفيذ الأعمال الإنشائية لمركز التجميع 32 في منطقة عمليات جنوب وشرق الكويت، ومن المتوقع اكتماله في السنة المالية 2020/ 2021 وذلك للتعامل مع إنتاج النفط الحمضي من مكمن مناقيش في حقل برقان.