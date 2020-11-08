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أرباح "الإعادة السعودية" الفصلية ترتفع 16%

الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني
شعار شركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني
سوق السعودية

أرباح "الإعادة السعودية" الفصلية ترتفع 16%

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دبي - العربية.نت

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ارتفع صافي أرباح الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني- الإعادة السعودية بنسبة 16% في الربع الثالث من العام الجاري، لتصل إلى 15.75 مليون ريال، قبل الزكاة، مقارنة بنحو 13.58 مليون ريال في الربع المماثل من 2019.

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وارتفع صافي ربح الشركة بنسبة 74.6% في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنحو 9.03 مليون ريال صافي ربح في الربع السابق من العام الجاري.

وفي التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، تراجع صافي ربح "الإعادة السعودية"، بنسبة 37.5% ليصل إلى 35.07 مليون ريال، قبل الزكاة، مقارنة بنحو 56.2 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقالت "الإعادة السعودية" في بيان للسوق المالية السعودية - تداول، اليوم الأحد، إن سبب الارتفاع في صافى الأرباح خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود بشكل رئيسى إلى الارتفاع في صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين بنسبة 59.8%.

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