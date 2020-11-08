تراجع صافي ربح شركة الخليج للتدريب والتعليم، بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 50.3% في الربع الثالث من العام 2020، ليصل إلى 6.53 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 13.13 مليون ريال في الربع المماثل من 2019.

وارتفع صافي ربح الخليج للتدريب والتعليم بنسبة 40.1% في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة مع 40.15 مليون ريال صافي ربح الربع السابق من العام 2020.

وفي التسعة أشهر الأولى من العام 2020، تراجع صافي ربح الشركة بنسبة 7.62% لتصل إلى 15.59 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح 16.87 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2019.

وقالت الخليج للتدريب والتعليم في بيان للسوق المالية السعودية- تداول، اليوم الأحد، إن الانخفاض في صافي الربح بالربع الثالث من 2020، على أساس سنوي، يعود بشكل أساسي إلى جائحة كورونا التي أدت إلى انخفاض الإيرادات في قطاع الأفراد عبر جميع الشركات التابعة ووحدات الأعمال.