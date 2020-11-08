أعلن البنك العربي الوطني، اليوم الأحد، عن النتائج المالية الأولية للربع الثالث من العام الجاري، محققا تراجعا في صافي الأرباح نسبته 19.9%.

وقال البنك إن صافي الربح بلغ 668.6 مليون ريال، مقابل 834.8 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف البنك، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن إجمالي إيراداته تراجعت 26.6% إلى 1.4 مليار ريال، مقابل 1.9 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وانخفض صافي الربح للربع الحالي بسبب الانخفاض في إجمالي دخل العمليات بنسبة 15.7% ناتج بشكل رئيس من الانخفاض في صافي دخل العمولات الخاصة، وصافي دخل الأتعاب والعمولات، وصافي أرباح تحويل العملات الأجنبية، والمكاسب غير المحققة من الأدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أوالخسارة، ودخل توزيعات الأرباح ودخل العمليات الأخرى، وفقا لما ذكره البنك.

في حين انخفض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 8.5% ناتج بشكل رئيس من الانخفاض في مخصص خسائر انخفاض الائتمان، ومخصص الانخفاض في قيمة الموجودات المالية الأخرى والرواتب والأجور، ومصاريف الاستهلاك والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى قابله ارتفاع في مصاريف الإيجار والمباني.

وخلال التسعة أشهر، تراجعت أرباح البنك إلى 1.79 مليار ريال، بتراجع قدره 28.3%، وذلك بعد تراجع إجمالي الدخل بنسبة 19.6% إلى 4.66 مليار ريال.

وعزى البنك انخفاض صافي الربح خلال 9 أشهر إلى الانخفاض في إجمالي دخل العمليات بنسبة 13.3% ناتج بشكل رئيس من الانخفاض في صافي دخل العمولات الخاصة، صافي دخل الأتعاب والعمولات، صافي أرباح تحويل العملات الأجنبية، المكاسب غير المحققة من الأدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة ودخل توزيعات الأرباح، قابله زيادة في دخل المتاجرة، المكاسب المحققة من الاستثمارات غير المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، ودخل العمليات الأخرى، بالإضافة إلى الزيادة في حصة البنك من أرباح الشركات الزميلة. في حين ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 4.9% ناتج بشكل رئيس من الزيادة في مخصص خسائر انخفاض الائتمان، قابله انخفاض في مصاريف الرواتب والأجور، مصاريف الإيجار والمباني، مصاريف الاستهلاك، المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومخصص الانخفاض في قيمة الموجودات المالية الأخرى.