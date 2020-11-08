تكبدت المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني "أسيج" خسائر فصلية في الربع الثالث من 2020، بلغت 1.5 مليون ريال، مقابل خسائر 522 ألف ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي بزيادة 163%، ومقابل أرباح في الربع السابق 7 ملايين ريال.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2020، بلغ صافي الربح قبل الزكاة 8.5 مليون ريال، مقابل 5.1 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 66%.

وقالت "أسيج" إن سبب اتفاع صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى انخفاض إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 16% والانخفاض في صافي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 15% و الانخفاض في صافي الأرباح الناتجة من استثمارات أموال حملة الوثائق بنسبة 55%.

كما انخفض صافي الأرباح الناتجة من استثمارات أموال المساهمين بنسبة 36% والانخفاض في صافي أقساط التأمين المكتسبة بنسبة 2% وإيرادات اكتتاب أخري بنسبة 2% والعمولات المكتسبة من إعادة التأمين بنسبة 14%.

في المقابل ارتفعت تكاليف استحواذ وثائق بنسبة 7% بالرغم من الانخفاض في صافي المطالبات المحتملة بنسبة 7%.