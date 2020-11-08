"أسيج" ترفع خسائرها في الربع الثالث 163%
خلال التسعة أشهر الأولى من 2020 بلغ صافي الربح قبل الزكاة 8.5 مليون ريال
تكبدت المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني "أسيج" خسائر فصلية في الربع الثالث من 2020، بلغت 1.5 مليون ريال، مقابل خسائر 522 ألف ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي بزيادة 163%، ومقابل أرباح في الربع السابق 7 ملايين ريال.
وخلال التسعة أشهر الأولى من 2020، بلغ صافي الربح قبل الزكاة 8.5 مليون ريال، مقابل 5.1 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 66%.
وقالت "أسيج" إن سبب اتفاع صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى انخفاض إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 16% والانخفاض في صافي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 15% و الانخفاض في صافي الأرباح الناتجة من استثمارات أموال حملة الوثائق بنسبة 55%.
كما انخفض صافي الأرباح الناتجة من استثمارات أموال المساهمين بنسبة 36% والانخفاض في صافي أقساط التأمين المكتسبة بنسبة 2% وإيرادات اكتتاب أخري بنسبة 2% والعمولات المكتسبة من إعادة التأمين بنسبة 14%.
في المقابل ارتفعت تكاليف استحواذ وثائق بنسبة 7% بالرغم من الانخفاض في صافي المطالبات المحتملة بنسبة 7%.