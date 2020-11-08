تحولت شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات للخسارة في الربع الثالث من 2020، بنحو 4.44 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 447 ألف ريال في الربع المماثل من 2019.

وارتفعت خسائر الشركة بنسبة 139% في الربع الثالث من 2020، مقارنة بخسائر نحو 1.86 مليون ريال في الربع الثاني من العام الجاري.

وفي التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، تحولت شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات إلى خسائر نحو 8.02 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 3.62 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2019.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية- "تداول"، اليوم الأحد، إن سبب الخسارة في الربع الثالث من 2020، على أساس سنوي، إلى انخفاض قيمة إيرادات الربع الحالي عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 26.08% وارتفاع تكلفة الايرادات في الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بنسة 12.48% ويعود أيضاً إلى وجود تسويات زكوية تخص سنوات سابقة تم تحميلها على الفترة الحالية طبقاً للمعيار الدولي رقم (8).

وتراجعت إيرادات بحر العرب إلى 5.7 مليون ريال في الربع الثالث من 2020، مقارنة بنحو 7.65 مليون ريال إيرادات الربع المماثل من 2019، بتراجع 26.1%.