ارتفع صافي خسائر شركة ساب للتكافل، بنسبة 108% في الربع الثالث من العام الجاري، لتصل إلى 5.58 مليون ريال، مقارنة بنحو 2.68 مليون ريال في الربع المماثل من 2019.

وتفاقم صافي خسائر الشركة بنسبة 273.4% في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة مع 1.49 مليون ريال صافي خسائر الربع السابق من العام الجاري.

وفي التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، تفاقمت خسائر ساب للتكافل بنسبة 164%، لتصل إلى 17.49 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 6.63 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفع صافي خسائر ساب للتكافل بنسبة 54.56 مليون ريال، تعادل 0.16% من رأس المال البالغ 340 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية- تداول، اليوم الأحد، إن سبب الارتفاع في صافي الخسائر قبل الزكاة والضريبة يرجع ارتفاع في التغيرات في احتياطي أنشطة التكافل بمبلغ 11.5 مليون ريال، وارتفاع تكاليف اقتناء وثائق التأمين بمبلغ 2.6 مليون ريال، بالإضافة إلى انخفاض في دخل الاستثمار بمبلغ 1.2 مليون ريال.